Тежък пътен инцидент отне човешки живот тази сутрин на пътя между Плевен и село Згалево. 26- годишен шофьор е загинал на място, след като по неясни към момента причини загубил управление над автомобила си и се блъснал в автобус от междуградския транспорт. За щастие, няма пострадали пътници. Инцидентът е станал около 7:25 ч.

Загиналият е добре познат на полицията, като преди е бил залавян да шофира с несъобразена скорост. В пътния участък на инцидента има видимост, настилката е била суха и не е имало предпоставка за ПТП.

Районът на катастрофата беше временно затворен за движение. На място продължават огледите, а причините за инцидента се изясняват.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Моторист загина при тежка катастрофа в Плевенско

Снимка: Борислав Цветанов