Мъж загина при тежка катастрофа с мотоциклет на главния път Бяла - Ботевград край плевенското село Гривица, съобщи кореспондентът на БТА в Плевен Юрий Конов.

Пътният инцидент е станал около 11:30 часа в района на авиоотряд „Гривица“. По първоначални данни 65-годишен моторист, управлявал мотоциклет, се е ударил в предната лява част на лек автомобил, чийто водач е бил спрял, за да извърши обратен завой.

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Вследствие на сблъсъка мотоциклетистът е загинал на място. При произшествието няма други пострадали.

Заради катастрофата движението в участъка временно беше ограничено, като трафикът бе пренасочен по обходен маршрут през Гривица, Згалево и Пордим. По-късно преминаването беше възстановено частично и се осъществява двупосочно в една лента под контрола на екипи на „Пътна полиция“. На място са извършени огледи, а причините за инцидента се изясняват в рамките на образуваното разследване

Редактор: Цветина Петкова