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Коментар на Юлия Владимирова, проф. Любомир Стойков и Йордан Дъбов
В четвъртък в студиото на „Пресечна точка” актуалните теми коментираха журналистът Юлия Владимирова, медийният експерт проф. Любомир Стойков и предприемачът Йордан Дъбов.
Първият обсъден въпрос беше за социалните плащания и парите на държавата за следващите пет месеца - какви са параметрите по време на криза - между желаното и възможното.
Втората дискутирана тема беше за домашното насилие, отвличането на деца и защо се стига до такива случаи.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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