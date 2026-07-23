В четвъртък в студиото на „Пресечна точка” актуалните теми коментираха журналистът Юлия Владимирова, медийният експерт проф. Любомир Стойков и предприемачът Йордан Дъбов.

Първият обсъден въпрос беше за социалните плащания и парите на държавата за следващите пет месеца - какви са параметрите по време на криза - между желаното и възможното.

Втората дискутирана тема беше за домашното насилие, отвличането на деца и защо се стига до такива случаи.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова