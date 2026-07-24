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Работата на огнеборците беше затруднена от температури до 44 градуса
Горски пожари бушуваха във Франция и Испания на фона на екстремни горещини и силна суша. В югозападната част на Франция над 20 хиляди души бяха евакуирани заради огъня в района на Жиронда. Пламъците унищожиха повече от 3 хиляди декара, а в гасенето се включиха стотици пожарникари и военни.
Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че Франция е поискала помощ от Европейския съюз за справяне с мащабните пожари, предава БТА. Държавният глава коментира, че страната е задействала Механизма за гражданска защита на ЕС. Очаква се в помощ на пожарникарите да се включат два хърватски самолета „Канадеър“, два португалски самолета „Еър Трактър“, както и два хеликоптера „Блек хок“ от Чехия и Словакия.
Пожари бушуват в няколко провинции на остров Сицилия
В Испания пожарът в Гуадалахара изпепели над 35 хиляди декара и се превърна във втория по големина в страната през този век. Евакуации имаше и край Толедо. Работата на огнеборците беше затруднена от температури до 44 градуса.Редактор: Никола Тунев
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