Забраняват движението на тирове над 12 тона по пътя през Кресненското дефиле и автомагистрала "Тракия".

От Агенция "Пътна инфраструктура" напомнят, че ограничението ще важи между 16:00 и 23:00 днес и от 15:30 до 22:00 в неделя. Целта е осигуряване на по-безопасно движение, като се ограничат предпоставките за неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни камиони в пиковите часове.

Продължават засилените проверки на тирове в цялата страна

За шофьорите са осигурени алтернативни трасета - по Подбалканския път към морето и през Симитли и Гоце Делчев към Гърция.

Редактор: Никола Тунев