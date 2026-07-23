Криминалисти от Главна дирекция „Национална полиция“ задържаха 33-годишен български гражданин, обявен за международно издирване с червен бюлетин на Интерпол – Манчестър. Мъжът е издирван с цел арест и екстрадиция във връзка с разследване във Великобритания за предполагаеми престъпления, свързани със сексуална експлоатация на деца и детска порнография.

Арестът е извършен при специализирана полицейска операция с участието на служители на сектор „Издирване“ към ГДНП и Областната дирекция на МВР в Стара Загора. След проведени оперативно-издирвателни действия било установено, че мъжът се укрива в землището на старозагорското село Опан, където има и адресна регистрация. Той е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа.

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За случая са уведомени дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ към МВР и Окръжната прокуратура в Стара Загора. Предстои да бъдат предприети действия по процедурата за екстрадирането му съгласно действащото законодателство.