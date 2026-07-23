Четирима души получиха шанс за нов живот, след като близките на 36-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт, взеха благородното решение да дарят органите ѝ.

Донорската ситуация е реализирана на 21 юли в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" в София, където е идентифициран потенциалният донор. Експлантацията на органите е осъществена от екипи на УМБАЛ "Александровска", Военномедицинска академия и Onassis Hospital в Атина.

След извършения подбор екип на ВМА, ръководен от проф. Ивелин Такоров, успешно е трансплантиран черен дроб на 48-годишен мъж. В УМБАЛ "Александровска" екипът на доц. Пламен Димитров извърши две бъбречни трансплантации – на 29-годишен мъж и 62-годишна жена.

Шанс за живот отвъд границите на България получи и жена на 33 години, трасплантирана със сърце в болница Onassis Hospital в Атина, Гърция. Поради липса на подходящ реципиент в България, благодарение на членството на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" в европейската платформа за обмен на органи ФОЕДУС, гръцките лекари извършиха успешната сърдечна трансплантация.

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От Министерството на здравеопазването и "Медицински надзор" изразиха дълбока признателност към близките на починалата жена за хуманния им избор, който е дал надежда и втори шанс за живот на четирима души.

Благодарност бе отправена и към медицинските екипи за професионализма и координацията при реализирането на донорската ситуация.

Редактор: Ивайла Маринова