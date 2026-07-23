Снимка: Президентство на Република България
Това съобщиха от администрацията на държавния глава
Държавният глава Илияна Йотова назначи Павел Тодоров Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията, съобщиха от администрацията на държавния глава.
Павел Тодоров Гайдаров е роден на 1 април 1979 година. През 2003 година завършва специалност „Право“ в Университета за национално и световно стопанство. През 2005 година придобива и бакалавърска степен в специалност „Международни икономически отношения“ с немски език. Той е и доктор по гражданско и семейно право.
Президентът номинира Павел Гайдаров за член на КПК
Павел Гайдаров има дългогодишен опит като следовател с фокус върху разследване на икономически престъпления, данъчни престъпления и пране на пари. Професионалната си кариера започва в Столичната следствена служба през 2005 година. От 2009 до 2022 г. е следовател в следствения отдел към Софийска градска прокуратура, а от 2022 г. до 2025 г. – в Националната следствена служба. Понастоящем е следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура.
Автор е на редица научни публикации. Владее немски и английски език.
Парламентът избра Пламен Тодоров за представител в новата Антикорупционна комисияРедактор: Ивета Костадинова
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