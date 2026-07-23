Парламентът избра днес своя представител в новата Комисия за противодействие на корупцията. Това е Пламен Тодоров. Той бе избран със 124 гласа. „Против“ гласуваха 71 народни представители - 27 от ГЕРБ-СДС, 19 от „Демократична България“, 14 от „Продължаваме промяната“ и 11 от „Възраждане“.“

Според дневния ред на депутатите това беше първа точка в пленарното заседание.

Пламен Тодоров е предложение на управляващите от „Прогресивна България“ и единствен кандидат за поста. Той вече беше изслушан в ресорната парламентарната комисия.

Новосъздадената Комисия за противодействие на корупцията се състои от петима души, които ще я председателстват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече избраха своите представители. След избора на Пламен Тодоров от квотата на парламента се очаква това да направят Върховния административен съд и президентът.