Приятели и близки на демократката от щата Минесота Мелиса Хортман заявиха, че мъжът, който я уби е осъден днес на две доживотни присъди плюс още 40 години затвор, след като се призна за виновен, не е успял да заличи духа и наследството ѝ, но е оставил след себе си траен страх и ярост, променяйки живота им завинаги, предаде Асошиейтед прес.

Законодатели и оцелели от стрелбата говориха днес по време на съдебното заседание за произнасяне на присъдата на Ванс Боултър - мъжа, който миналия месец се призна за виновен по федерални обвинения, свързани с убийството на бившата председателка на Камарата на представителите Хортман и нейния съпруг Марк, както и с тежкото раняване на щатския сенатор Джон Хофман и съпругата му Ивет.

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52-годишният Боултър се съгласи да се признае за виновен през юни, почти година след нападенията в района на Минеаполис, за да не поискат федералните прокурори смъртно наказание за него. Бащата и братята и сестрите на Марк Хортман изразиха гняв, че той не може да бъде осъден на смърт.

Федералният съдия Джон Р. Тънхайм заяви:„ Това е най-дългата присъда, която съм налагал, след като през годините съм разгледал хиляди дела, но вярвам, че тя е заслужена“.

Сенатор Хофман заяви днес в съда, че той и семейството му постоянно си спомнят за случилото се. Той каза, че вече не получават поща у дома, монтирали са масивни стоманени врати за защита и са променили начина, по който извършват ежедневните си дейности.

"Обвиняемият ме погледна в очите и натисна спусъка. Обвиняемият погледна съпругата ми и избра да направи същото“, заяви Хофман. "Сега със съпругата ми живеем с нараняванията си. Живеем с телата си, които помнят изстрелите“, допълни той.

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Ивет Хофман заяви, че е била твърде травмирана, за да работи след нападението в дома им, и че всяка седмица посещава терапевт.

"Никога няма да забравя как погледнах надолу и видях как кръвта ми бавно се стича, докато усещах как се свличам на пода“, каза тя, едва сдържайки сълзите си. „Сега винаги имаме план за бягство. Това не е начинът, по който хората трябва да живеят“, допълни тя.

Боултър призна, че в продължение на месеци е идентифицирал и преследвал набелязаните от него жертви, преди да отиде с автомобил до домовете им, маскиран като полицейски служител, с намерение да ги убие. Убийствата предизвикаха най-мащабното полицейско издирване в историята на щата.

Редактор: Никола Тунев