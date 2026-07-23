Американският президент Доналд Тръмп заплаши да атакува обект, свързан с ядрената програма на Иран, известен като Планината Пикакс - укрепено съоръжение, дълбоко под земята близо до един от основните ядрени обекти на Техеран.

Какво е Планината Пикакс?

Планината Пикакс се намира на 220 км южно от Техеран и на 2 км от ядрения комплекс в Натанз.

Натанз, където се намираха два от иранските заводи за обогатяване на уран, беше бомбардиран по време на войната, започната от Съединените щати и Израел на 28 февруари, и по време на 12-дневната война миналата година.

🇺🇸 #US President Donald #Trump has said that Pickaxe Mountain in #Iran could be bombed imminently by the US.



The fortified site is suspected to be a nuclear enrichment facility.



Watch for more ⤵️ pic.twitter.com/BlmVvQfzDj — FRANCE 24 English (@France24_en) July 22, 2026

Според Института за наука и международна сигурност (ИНМС), американски мозъчен тръст, фокусиран върху неразпространението на ядрени оръжия, тунелното съоръжение в процес на изграждане в планината Пикакс не е било цел в нито една от тези войни. Планината се издига на около 1600 метра над морското равнище.

В Натанз е имало два завода за обогатяване - един надземен и един подземен. Ядреният надзорен орган на ООН заяви, че надземният е бил унищожен. Другият, подземен, вероятно е бил поне силно повреден. Говорител на иранското външно министерство заяви на 22 юли, че в Планината Пикакс не е била извършвана ядрена дейност.

Иран: Ядреният комплекс „Натанз” е ударен при въздушна атака

Каква е историята на обекта?

Обектът е свързан с ядрената програма на Иран, която отдавна е причина за напрежение между Запада и Техеран, който отрича да се стреми към производството на ядрено оръжие.

Ядрената програма на Иран или как се обогатява уран за атомни бомби

Строителството на съоръжението в Планината Пикакс е започнало през 2020 г., според ИНМС, след като иранските власти съобщиха за експлозия, причинена саботаж в съоръжението в Натанз. Тогава Иран заяви, че саботажът в Натанз е причинил значителни щети, които биха могли да забавят разработването на усъвършенствани центрофуги за обогатяване на уран.

През септември същата година тогавашният ръководител на ядрената програма на Иран, Али Акбар Салехи, обяви, че Иран е започнал да строи „по-модерна, по-голяма и по-цялостен комплекс в сърцето на планината близо до Натанз“ за производство на усъвършенствани центрофуги.

Какво е построил Иран на Планината Пикакс?

От ИНМС, който е анализирал сателитни изображения на обекта, посочват, че той има два входа, за които се предполага, че водят до едно съоръжение, намиращо се на поне 100 метра под планината.

Физическите защитни мерки се състоят предимно от голям периметър за сигурност и обширно укрепване на входовете на тунелите, се съобщава в доклад на ИНМС от 14 юли.

Двата входа на източния портал на тунела са частично запълнени след войните, за да се възпрепятства достъпът на наземни превозни средства, но те не са напълно затворени.

🚨 BUNKER BUSTING CHAOS: Iran’s Doomsday Mountain on the Brink! 🔥

Brian Kilmeade just DROPPED the explosive truth on FOX & Friends: America’s precision strike plan to CRACK OPEN Iran’s heavily fortified Pickaxe Mountain nuclear fortress!

“You blast the shaft wide open… then… pic.twitter.com/MMbV1g4wxV — CONSTITUTION X 🇺🇸 (@ConstitustionX) July 22, 2026

Сам Леър, сътрудник от Института за изследвания на външната политика, който също е прегледал последните сателитни изображения на обекта, каза пред "Ройтерс", че увеличаването на здравината на входовете на тунела би усложнило унищожаването му с проникващи боеприпаси, като например бункерни разрушители.

Функционира ли обектът и за какво може да бъде използван?

Тръмп заяви този месец, че САЩ наблюдават обекта отблизо и не са наблюдавали никаква активност там.

Оценката в доклада на ИНМС е, че съоръжението все още не е в експлоатация, но че строителството там продължава. Въз основа на сателитните изображения обаче не може да се направи оценка точно кога би могло да заработи. Документът твърди, че ако Иран започне да възстановява капацитета си за производство на центрофуги, може да планира да създаде по-малък завод за сглобяване на центрофугите в Планината Пикакс, с капацитет да обслужва програмата за ядрени оръжия.

Как може да бъде атакуван обектът?

Експертите оценяват, че дълбоко закопаният в земята комплекс е извън обсега на най-мощните бомби за разрушаване на бункери в арсенала на САЩ.

От ИНМС заявиха, че обектът би бил по-подходящ за атаки или саботажи от сухопътните сили, но че може да съществуват и други уязвимости, които биха могли да бъдат използвани от дълбокопроникващи оръжия чрез въздушни атаки.

Рафаел Гроси, ръководителят на ядрения надзорен орган на ООН, Международната агенция по атомна енергия, в интервю за PBS Frontline през март отбеляза, че Иран е обявил намерението си да извършва ядрена дейност в Планината Пикакс. Според него, това е част от „системното иранско намерение да постави най-чувствителните си съоръжения под земята".