Когато на 28 февруари САЩ и Израел започнаха военната офанзива срещу Иран, американският президент Доналд Тръмп заяви, че една от основните цели е да се предотврати разработването на ядрено оръжие от Техеран. Това насочи вниманието към запасите на близкоизточната държава от уран и към програмата ѝ за превръщане на този естествено срещащ се в природата елемент в материал, който може да поддържа ядрена реакция - процес, наречен обогатяване. Няколко ключови ядрени обекта в Иран бяха атакувани от САЩ и Израел миналото лято и отново по време на войната.

Иранските лидери настояват, че ядрената програма на страната е само за мирни цели. Преди началото на войната тя е разполагала със запас от обогатен уран, който е бил на кратка, техническа стъпка от създаването на материали за оръжия, според Международната агенция за атомна енергия. Техеран има програма за ядрени оръжия от 2003 г., твърдят от агенцията на ООН.

Какво представлява обогатяването на уран?

Уранът, както и други елементи, се среща в различни форми. Една от тях, наречена U-235, е най-подходяща за захранване на ядрени реакции. Тя е по-нестабилна от по-разпространената си форма, което означава, че се дели по-лесно, за да освободи енергията, необходима за производство на електричество или за оръжие. Тази форма обаче съставлява по-малко от 1% от урана, който се среща в природата. За да се изолира по-желаният U-235, учените отделят по-стабилния му „близнак“ U-238 чрез процес, известен като обогатяване.

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Как се обогатява уранът?

Най-често използваният метод за обогатяване на уран е чрез завъртане на уранов газ в центрофуга, където по-леките молекули U-235 се отделят от по-тежките U-238. Това се прави на етапи, като се използват множество центрофуги, които обогатяват урана постепенно, стъпка по стъпка.

Първоначалните етапи са особено трудоемки, защото трябва да се отстрани много голямо количество U-238, обяснява експертът по ядрена сигурност Сежурен Филип от Университета на Уисконсин-Медисън. С времето процесът на обогатяване става по-лесен. Той може да отнеме от дни до месеци или дори години, в зависимост от размера на обогатяващото съоръжение, използваната технология и до каква степен се обогатява елементът.

Обогатен до различно ниво уран е необходим за различни цели

За ядрен реактор, който произвежда електричество, уранът обикновено се обогатява до около 5%. Ядрени реактори, използвани за научни експерименти, работят с уран, обогатен до около 20%.

Всичко, което е обогатено до 20% и повече се счита за „високообогатен“ уран, а над 90% се определя като материал за ядрени оръжия, въпреки че някои много силно обогатени количества уран могат да се използват и за изследователски и медицински цели, твърди Центърът за контрол на оръжията и неразпространение.

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Колко обогатен уран има Иран?

Смята се, че Иран разполага с около 972 паунда (441 килограма) уран, обогатен до 60% чистота, според данни на Международната агенция за атомна енергия. Експертът по ядрена сигурност Сежурен Филип смята, че на това ниво на обогатяване теоретично може да се изработи „грубо“ ядрено оръжие, а сравнително лесно може да се достигне и до 90% - нивото, необходимо за бомба, достатъчно лека, за да бъде носена от ракета.

Запасите на Иран биха могли да позволят страната да произведе до около 10 ядрени бомби, ако реши да превърне програмата си в оръжейна, заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси пред "Асошиейтед прес" миналата година. Той добави, че това не означава, че Техеран вече разполага с такова оръжие.

Какво се случва, след като уранът бъде обогатен?

След като бъде обогатен, урановият газ преминава през няколко последни етапа на обработка и след това се превръща обратно в твърдо вещество. То се пресова в пелети и се подрежда в запечатана метална горивна пръчка, която се използва в ядрен реактор.

Също така може да бъде преобразуван, за да формира ядрото на ядрено оръжие. Процесът на превръщане в оръжие е изключително сложен и включва няколко инженерни предизвикателства, сред които миниатюризиране на ядрения заряд, за да стане достатъчно малък и лек, за да може да бъде носен от ракета.

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Как се регулира уранът?

Над 100 държави, включително САЩ и Иран, са подписали Договора за неразпространение на ядрени оръжия, който първоначално влиза в сила през 1970 г. и периодично се актуализира. Като част от споразумението държавите без ядрени оръжия се съгласяват да използват ядрени материали за мирни цели, а държавите, които притежават ядрени оръжия, се съгласяват на процес на разоръжаване. Договорът включва редовни инспекции на място от Международната агенция за атомна енергия, за да се потвърди, че страните спазват условията на договора.

За Иран беше установено, че не спазва изискванията в началото на 2000 година заради тайна програма за ядрени оръжия. Страната отново беше в нарушение през юни 2025 г. заради това, че не предостави „технически достоверни“ обяснения пред МААЕ относно произхода на частици уран, открити от инспекторите на няколко недекларирани места на територията си.

Какъв е настоящият статус на програмата на Иран за обогатяване на уран?

Техеран не е позволил на МААЕ достъп до ядрените си съоръжения, които бяха бомбардирани от Израел и САЩ по време на 12-дневната война през юни 2025 г., сочи поверителен доклад на организацията, разпространен сред държавите членки и видян от "Асошиейтед прес" през февруари.

В документа се подчертава, че агенцията не може да потвърди дали Иран е прекратил всички дейности, свързани с обогатяването, нито размера на запасите на Техеран от обогатен уран в засегнатите ядрени съоръжения.

Редактор: Станимира Шикова