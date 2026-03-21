Иранският център за обогатяване на уран „Натанз” е бил поразен при въздушен удар в събота, съобщи официалната иранска информационна агенция „Мизан”. Според информацията няма изтичане на радиация. Съоръжението, намиращо се на 220 км югоизточно от Техеран, вече беше обект на удари в началото на конфликта, както и по време на сблъсъците през юни 2025 г.

Новата атака идва ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в своята социална мрежа, че Съединените щати обмислят приключването на военната кампания в Близкия изток. „Те вече са много близо до постигането на целите си”, посочи той в дълга публикация. Тръмп добави, че Ормузкият проток трябва да бъде охраняван от държавите, които го ползват, като подчерта, че САЩ не са сред тях.

САЩ временно разрешиха продажбата на ирански петрол

Час преди публикацията президентът заяви пред репортери в Белия дом, че не иска спиране на огъня и прогнозира, че стратегическият проток ще се „разблокира сам”.

На икономическия фронт петролът тип „Брент” приключи седмицата с цена от 112 долара за барел, след като само в петък поскъпна с над 3 процента.

Военните действия в региона продължават. Израел съобщи, че Иран е изстрелвал ракети в събота сутринта, а Саудитска Арабия обяви, че е свалила 20 дрона за няколко часа в източната част на страната, където са разположени големи петролни инсталации. Израелските въздушни удари засегнаха Техеран в момент, в който иранците празнуват своята Нова година – Норуз.

Последните проучвания на общественото мнение в САЩ сочат, че близо 60 процента от американците са против войната в Иран. Въпреки подкрепата на твърдите му привърженици, около една четвърт от хората, гласували за Тръмп преди година и половина, казват, че не са доволни от действията му в Близкия изток.

Редактор: Мария Барабашка