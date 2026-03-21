Министерството на финансите на САЩ временно отмени санкциите срещу иранския петрол, който вече е натоварен на танкери. Това е поредната стъпка на Вашингтон за овладяване на кризата с доставките, предизвикана от войната в Близкия изток.

Разрешението позволява доставката и продажбата на ирански суров петрол и други нефтопродукти, натоварени на танкери преди 20 март, и ще бъде в сила до 19 април, се посочва в изявление на министерството.

Мярката на Службата за контрол на чуждестранните активи, за която министърът на финансите Скот Бесент обяви на 19 март, че се обмисля, следва подобна отмяна на санкциите върху руския петрол в морето, предаде АФП.

Фактическата блокада от страна на Иран на Ормузкия проток, през който обикновено преминават 20% от световния петрол и газ, и многобройните атаки срещу енергийната инфраструктура в Близкия изток доведоха до рязко поскъпване на суровия петрол.

Бесент описа тази мярка като строго ограничено, краткосрочно разрешение, което следва намерението на президента Доналд Тръмп да „максимизира енергийния поток към света” и да гарантира стабилността на пазара.

„В момента санкционираният ирански петрол се изкупува на евтини цени от Китай. Чрез временното отключване на този съществуващ запас за света, САЩ бързо ще доставят приблизително 140 милиона барела петрол на световните пазари, като по този начин ще увеличат количеството енергия в световен мащаб и ще помогнат за облекчаване на временния натиск върху доставките, причинен от Иран”, каза той.

Техеран обаче заяви, че няма излишък от суров петрол, който да предложи на международните пазари.

„В момента Иран на практика няма излишък от суров петрол, който да е на вода или за доставки на други международни пазари, а изявлението на министъра на финансите на САЩ има за цел единствено да даде надежда на купувачите”, написа в X говорителят на иранското министерство на петрола Саман Годоси.

Разрешението на Министерството на финансите на САЩ не се отнася за доставки на петрол за Куба, Северна Корея или окупираните от Русия райони на Украйна.

Петролните пазари приключиха с повишение на 20 март, въпреки че останаха под прага от 120 долара за барел, до който се доближаваха многократно от началото на конфликта преди три седмици.

Цената на барел суров петрол тип Брент от Северно море се повиши с 3,26% до 112,19 долара. Цената на американския му еквивалент, традиционно по-евтиният West Texas Intermediate (WTI), се повиши с 2,27% до 98,32 долара.

