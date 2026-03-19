Войната в Близкия изток парализира една от най-важните артерии на световната икономика – Ормузкия пролив. През него преминават близо 20% от световните доставки на петрол, но в момента корабоплаването е на практика преустановено. Айвън Уотсън от CNN предава за мащабите на заплахата и новите условия, които Иран се опитва да наложи на международната сцена.

Танкерите, превозващи втечнен газ и петрол, са изключително уязвими. Дори без товар, един такъв плавателен съд струва десетки милиони долари, а дължината му от около 150 метра го превръща в лесна мишена. От началото на конфликта иранското правителство е атакувало над дузина подобни кораби.

Иран обсъжда такси за преминаване на кораби през Ормузкия проток

Реалността на заплахата се потвърждава от кадри на горящи танкери край бреговете на Ирак, които според Техеран са били поразени от подводница. Преди седмица товарен кораб от Тайланд също беше ударен при опит да премине през протока, като трима членове на екипажа му все още са в неизвестност. Иран разполага с арсенал от дронове, ракети и бързоходни лодки, които правят защитата на цивилните съдове почти невъзможна.

⇒ Пълна блокада и реални заплахи

Преди избухването на войната през Ормузкия пролив са преминавали средно по 140 кораба на ден. Днес стотици плавателни съдове са блокирани, а ситуацията изглежда без изход в близко бъдеще. Председателят на иранския парламент заяви категорично в социалната мрежа Х: „Ситуацията в Ормузкия пролив няма да се върне към състоянието си отпреди войната”.

Тези думи показват, че блокадата не е временна, а целенасочена стратегия за промяна на правилата в региона.

⇒ Дипломатическа безизходица и „плащане в юани”

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп настоява за незабавно отваряне на пролива и потърси съдействие от Китай, Япония, Южна Корея и страните членки на НАТО за възстановяване на сигурността. До момента обаче нито една държава не се е ангажирала с конкретна помощ.

Вместо колективно решение, някои държави започнаха да договарят сепаратни споразумения с Техеран. През последната седмица танкери към Индия и Пакистан са преминали безопасно, а преди два дни кораб от Хонконг също е влязъл невредим в Персийския залив.

Според иранското правителство в момента се водят преговори с поне осем държави. Условието на Техеран за осигуряване на „зелен коридор” е прецедент: петролът и енергийните ресурси да бъдат заплащани в китайска валута.

Докато Иран се опитва да наложи своите правила върху жизненоважното корабоплаване, Съединените щати и техните съюзници все още не успяват да намерят работещо решение на проблема, а последиците от блокираните доставки вече се усещат по целия свят.

Редактор: Мария Барабашка