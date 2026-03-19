Иран работи по предложение за въвеждане на транзитни такси за плавателни съдове, преминаващи през Ормузкия проток, заявиха от парламента в четвъртък. Мярката се разглежда като опит за утвърждаване на новата власт на Техеран над стратегическия воден маршрут, през който преминава 1/5 от световния петрол и втечнен газ.

„В парламента работим по план, според който държавите ще плащат такси и данъци на Ислямската република, ако Ормузкият проток се използва като маршрут за транзит, енергийна и продоволствена сигурност“, заяви депутатът Сомайе Рафиеи, цитирана от агенция ИСНА.

Иран: Позволяваме на кораби от някои държави да преминават през Ормузкия проток

От началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран, Техеран поставя пречки пред морския транзит през протока за плавателни съдове, които според него са свързани с военните му противници и техните съюзници. Според иранска информационна агенция парламентът разглежда законопроект, според който страните, използващи протока за корабоплаване, енергиен транзит и доставка на храни, ще бъдат задължени да плащат такси и данъци на Иран.

Съветник на върховния лидер на Иран заяви, че „нов режим за Ормузкия проток“ ще бъде въведен след края на войната, позволявайки на Техеран да прилага морски ограничения върху държавите, които са наложили санкции срещу страната.

„Чрез използването на стратегическото положение на Ормузкия проток можем да санкционираме Запада и да предотвратим преминаването на техните кораби през този воден път“, заяви вицепрезидентът Мохамад Мокхбер, цитиран от информационната агенция Mehr.

