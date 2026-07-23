ООН отчита 40% повече пострадали и загинали цивилни жертви във войната в Украйна през първите шест месеца на тази година в сравнение със същия период на миналата година. Според международния анализатор и бивш заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев има промяна в характера на бойните действия между Русия и Украйна.

„На бойното поле има много малък напредък от която и да е от страните, но има сериозно увеличение на ударите по граждански обекти. Русия извършва масирани нападения по големите градове в Украйна, най-вече в тъмната част на денонощието. Така терорът върху цивилното население се засилва“, коментира Керемедчиев в ефира на NOVA NEWS.

„Русия атакува с ракети „Орешник“, които нанасят много сериозни поражения“, посочи анализаторът. По думите му Украйна също увеличава ударите по руска територия, като вече е засегнала над 40% от енергийната инфраструктура.

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Според него Москва в момента отказва всякакви възможности за преговори, а вниманието на американския президент е насочено основно към конфликта в Иран. „Ситуацията в Украйна остава на заден план. Войната все повече се превръща в европейски, а не в американски проблем“, заяви Керемедчиев.

Той коментира и промените в украинското ръководство, извършени от държавния глава Володимир Зеленски. „Президентът смени част от ръководството на ключови постове с цел да бъдат разсеяни съмненията за корупционни практики. Според мен тези промени се възприемат положително от украинските войски“, каза международният анализатор.

По думите му обаче не се очертава скоро прекратяване на военните действия. „Не сме близо до прекратяване на войната, защото Русия дори е втвърдила позициите си. Не виждам и съпротива от страна на руското общество срещу действията на управляващите“, допълни Милен Керемедчиев.

Редактор: Дарина Методиева