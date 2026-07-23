Външните министри на Съединените щати и Русия се срещаха в Манила. Разговорът между Марко Рубио и Сергей Лавров е продължил половин час. Основни теми са били войната в Украйна и отношенията между Вашингтон и Москва.

„Съединените щати търсят начин да изиграят положителна роля в слагането на край на конфликта”, каза Държавният департамент.

Tръмп е готов да подкрепи законопроект за нови санкции срещу Русия

Руското външно министерство написа, че Москва остава ангажирана с предложенията, представени от президентите Тръмп и Путин, на срещата им в Аляска през 2025 година. Руските медии и политици често говорят за „духът от Анкъридж”. Те искат връщането на американците към подхода отпреди година, когато притискаха Украйна да приеме редица условия, изгодни на Русия.

Редактор: Ивайла Маринова