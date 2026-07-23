Снимка: БГНЕС
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700 огнеборци са мобилизирани около Бордо
Над 20 000 души бяха евакуирани в Югозападна Франция, след като голям горски пожар започна да се разпространява бързо. Голяма част от евакуираните са туристи.
Огънят е избухнал в гъста борова гора край село Сомос, на около 40 километра западно от Бордо и северно от залива Аркашон - популярна туристическа дестинация.
За по-малко от 24 часа огънят е изпепелил около 2400 хектара, съобщиха пожарните служби. 700 пожарникари и четири самолета гасят пламъците.
We are deeply saddened to hear that two firefighters have lost their lives battling a forest fire near Bordeaux-Merignac Airport.— Fire Brigades Union (@fbunational) July 22, 2026
Our thoughts are with their families, friends, and colleagues, and all those continuing to fight the devastating wildfires across France. https://t.co/9936Ep7VX5
Данните показват, че горските пожари в Европа тази година са изпепелили по-големи площи, отколкото средно през последните 20 години.
Двама огнеборци загинаха при голям пожар край летище във Франция
Снимка: БГНЕС
До момента няма данни за жертви или унищожени жилища. Властите посочиха, че "ситуацията остава неблагоприятна".
Девет общини са открили приемни центрове за евакуираните, като към момента в тях са настанени над 2500 души. В района са затворени множество пътища, включително тези към полуостров Кап Фере - един от най-престижните курорти във Франция.Редактор: Дарина Методиева
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