700 огнеборци са мобилизирани около Бордо

Над 20 000 души бяха евакуирани в Югозападна Франция, след като голям горски пожар започна да се разпространява бързо. Голяма част от евакуираните са туристи.

Огънят е избухнал в гъста борова гора край село Сомос, на около 40 километра западно от Бордо и северно от залива Аркашон - популярна туристическа дестинация.

За по-малко от 24 часа огънят е изпепелил около 2400 хектара, съобщиха пожарните служби. 700 пожарникари и четири самолета гасят пламъците.

Данните показват, че горските пожари в Европа тази година са изпепелили по-големи площи, отколкото средно през последните 20 години.

Двама огнеборци загинаха при голям пожар край летище във Франция

ПожарСнимка: БГНЕС

До момента няма данни за жертви или унищожени жилища. Властите посочиха, че "ситуацията остава неблагоприятна".

Девет общини са открили приемни центрове за евакуираните, като към момента в тях са настанени над 2500 души. В района са затворени множество пътища, включително тези към полуостров Кап Фере - един от най-престижните курорти във Франция.

Редактор: Дарина Методиева
Източник: БГНЕС

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking