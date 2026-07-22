Двама огнеборци загинаха при потушаване на голям пожар близо до летището в Бордо в Югозападна Франция. Запалила се е ниска растителност, а пламъците бързо са се разпространили и към близките сгради на аерогарата. Няколко полета са били пренасочени.

Междувременно Испания се бори с най-големия горски пожар от началото на годината. Той избухна в централната част на страната и гори вече шести ден. Над 1200 жители са евакуирани.

Южна Европа е изправена пред повече и все по-големи пожари заради промените в климата, твърдят учени.

Гръцките власти обявиха много висока степен на опасност от пожари за региона на Солун

Редактор: Мария Барабашка