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Пламъците достигнаха сградите на аерогарата, наложи се пренасочване на полети
Двама огнеборци загинаха при потушаване на голям пожар близо до летището в Бордо в Югозападна Франция. Запалила се е ниска растителност, а пламъците бързо са се разпространили и към близките сгради на аерогарата. Няколко полета са били пренасочени.
Междувременно Испания се бори с най-големия горски пожар от началото на годината. Той избухна в централната част на страната и гори вече шести ден. Над 1200 жители са евакуирани.
Южна Европа е изправена пред повече и все по-големи пожари заради промените в климата, твърдят учени.
Гръцките власти обявиха много висока степен на опасност от пожари за региона на СолунРедактор: Мария Барабашка
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