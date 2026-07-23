Снимка: iStock
То е на дълбочина от 5,5 километра
Земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер беше регистрирано в четвъртък край град Маями в американския щат Тексас. Това съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).
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Трусът е на дълбочина от 5,5 километра в район, а епицентърът е на 37 километра северозападно от мегаполиса.
Редактор: Станимира Шикова
M5.1 earthquake - 37 km NW of Miami, Texas— Earthquakes (@NewEarthquake) July 23, 2026
Jul 23 05:21 local time (14m ago)
Depth 5.5 kmhttps://t.co/XMLMeiEqwA pic.twitter.com/UlAsdci1C9
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