То е на дълбочина от 5,5 километра

Земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер беше регистрирано в четвъртък край град Маями в американския щат Тексас. Това съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).

Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси Мексико

Трусът е на дълбочина от 5,5 километра в район, а епицентърът е на 37 километра северозападно от мегаполиса.  

Редактор: Станимира Шикова

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking