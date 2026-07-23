NOVA разполага с кадри от задържането на Асен Симеонов – пастрокът на 11-годишната Наталия. Двамата бяха обявени за издирване.

На видеозаписа се вижда как полицейски служители в цивилни дрехи разпознават Симеонов и насочват фенер към лицето му. След това му нареждат да легне на земята. Мъжът изпълнява полицейските разпореждания и е задържан, без да оказва съпротива.

Припомняме, че издирваната в продължение на 24 дни 11-годишна Наталия беше намерена през изминалата нощ. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Facebook. Пастрокът ѝ Асен Симеонов, който я отвлече на 30 юни, беше задържан.

Повдигат четири обвинения на пастрока на Наталия

Момичето и бившият партньор на майка му са открити пред хранителния магазин в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Детето било изплашено, но споделило, че е щастливо. В акцията са участвали полицаи от Шумен и от Варна.

Асен Симеонов вече е в Районно управление на полицията във Варна. "Не съм отвличал Наталия", заяви той при конвоирането си.

От МВР заявиха, че мъжът е установен и задържан минути след полунощ, в опит да проникне в търговски обект. "Около 00.10 ч. забелязахме лице, преминаващо по улицата. Веднага предприехме действия по задържане. Мъжът беше изненадан, не очакваше точно там да види представител на МВР и без проблеми, без никакви спънки беше задържан. Спазваше указанията ни, не предприе други действия. Питахме къде е Наталия и той заяви, че е близо до нас, но няма да дойде, ако той не ѝ каже", каза директорът на ОДМВР-Шумен старши комисар Георги Гендов.

Повдигат четири обвинения на пастрока на Наталия, съобщи говорителят на Окръжната прокуратура във Варна прокурор Радослав Лазаров.

Асен Симеонов ще отговаря пред Темида за отвличане в условията на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеност на жилището на майката на Наталия и за нанасяне на телесна повреда на жената - Тодорка Петрова. "Обвиненията са съгласувани с наблюдаващия прокурор. Най-тежкото от тях е за отвличане. Ако бъде доказано в съда, за него се предвижда затвор от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на част или на цялото имущество на обвиняемия", обясни Лазаров.

ВСИЧКО ПО СЛУЧАЯ С ИЗЧЕЗВАНЕТО НА ДЕТЕТО ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева