Еврото поскъпна в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната валута добави 0,19 на сто спрямо щатския долар до 1,1429 долара за едно евро часове преди Европейската централна банка да обяви решението си за паричната политика.

Вчера ЕЦБ определи референтен курс на еврото от 1,1408 долара.

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще обяви по-късно днес решението си за водещите лихви след двудневно заседание, като анализатори и пазарни участници определят на около 90 процента вероятността лихвите да бъдат оставени без промяна след повишението, обявено през юни.

ЕЦБ засега остава е единствената голяма западна централна банка, която започна затягане на паричната политика, след като конфликтът в Близкия изток провокира скок в цените на енергията и последващи ускоряване на инфлацията.

Редактор: Иван Петров