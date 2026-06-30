Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че след години на кризи еврозоната постепенно се връща към по-традиционна парична политика, в която основният инструмент за контрол на инфлацията отново са лихвените проценти.

По време на годишния форум на ЕЦБ в португалския град Синтра Лагард посочи, че след дълговата криза, пандемията и енергийните сътресения необходимостта от извънредни мерки като мащабни програми за изкупуване на активи и специални схеми за подкрепа на банките намалява. Според нея централната банка вече може да се концентрира върху основната си задача – поддържането на ценовата стабилност чрез лихвената политика.

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Тя обаче предупреди, че световната икономика остава по-непредсказуема отпреди. Геополитически конфликти, търговски спорове и колебанията при енергийните цени продължават да създават рискове за инфлацията и икономическия растеж.

Лагард подчерта, че ЕЦБ все по-често използва анализ на различни сценарии и данни в реално време, вместо да разчита само на една базова прогноза. По думите ѝ това позволява по-гъвкави и по-точни решения в условията на несигурност.

Президентът на ЕЦБ защити и последните решения за повишаване на лихвите, като заяви, че те са били необходими за връщането на инфлацията към целевото ниво от 2%. Според нея без тази политика ценовият натиск би останал трайно по-висок през следващите години.

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„Основните принципи на паричната политика не са се променили, но средата, в която ги прилагаме, е много по-различна“, заяви Лагард.

Редактор: Цветина Петкова