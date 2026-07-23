Емблематичният бетонен комплекс "Корвиале" в покрайнините на Рим, дългогодишен символ на градския упадък, получава нов шанс. Амбициозен проект за близо 58 милиона евро цели да трансформира жилищна структура, дълга един километър, в пространство с повече зеленина, енергийно ефективни сгради и места за общността. Целта на проекта е както да се обнови градската среда, така и да се адаптира инфраструктурата към все по-горещия климат.

Комплексът е дълъг 1 километър и е изграден през 70-те години. Известен сред местните като "Ил Серпентоне" или "Голямата змия" и в него в момента живеят около 4 500 души.

Джузепе Баталия е общински съветник. Тя казва: "Решихме да използваме средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост на Италия, за да възстановим това място. Вероятно никога нямаше да успеем да го направим без тях".

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Парите ще бъдат използвани за обновяване на обществени пространства и зелени площи. Целта е подобряване на енергийната ефективност и осигуряване на комфортни пространства за местните жители дори през най-горещите летни дни.



Алесия Пегини, която е архитект на проекта, казва: "Правим малки промени, нищо радикално, но ги правим с внимание към детайла. Една пейка на сянка или ново дърво могат да променят напълно място, където преди не е имало нищо".

Сред обновените пространства е местната библиотека. Сградата вече е превърната в така нареченото "биоклиматично убежище" - място, където вътрешната температура е значително по-ниска. Пегини разказва, че сградата е с обновена външна конструкция.



Някои местни жители с нетърпение очакват проектът да бъде завършен, тъй като според тях той може да върне чувството за общност у хората. Сред тях е Алекандро Форначи, който споделя: "Жалко е да виждаме обществени пространства напълно занемарени. Създаването на среда, която да насърчи взаимодействието между гражданите, е от съществено значение".



Но не всички са така положително настроени. Масимо Валати например смята: "Има скептицизъм, но това е нормално, защото в продължение на много години нищо не се правеше и този район беше пренебрегван. Скептицизмът, който изпитваме, трябва да бъде преодолян чрез конкретни действия, които да променят живота на хората".



Според последния доклад за мониторинг на климата на Рим през 2025 г. е имало повече от 40 дни с температура над 35 градуса по Целзий и 101 нощи, когато температурите не са падали под 20 градуса. Това е бил третата най-топла година в града от 1991 година насам, след 2024 г. и 2022 г.

Редактор: Цветина Петрова