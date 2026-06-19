Представление по средата на обществен паркинг, сцена върху камион и публика със сгъваеми столове под открито небе. Нов проект на Римската опера превръща "Севилският бръснар“ в пътуващо преживяване. То излиза извън стените на театъра и среща хората на улицата.

За целта се използва тежкотоварен камион с ремарке, който пристига директно на мястото. Страничната част на ремаркето се разгъва и се превръща в компактна театрална сцена с декори, осветление и завеси.

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"Някои хора никога не биха отишли на опера, защото не познават този свят. Събитие като това доближава хората до операта. Дава им възможност да открият история, която дори може да почувстват като тяхна собствена", казва оперната изпълнителка Ирене Зас Мартинез.

Първоначално проектът е стартирал през 2016 година. Целта му е да изведе операта извън традиционните зали, за да може това театрално изкуство да достигне до повече хора. "Да отидеш в театъра понякога е трудно, не само, защото е далеч, а и заради часовете, в които се играят представленията, тъй като те могат да бъдат доста неудобни. Да дойдеш тук, в подобна лятна вечер, докато навън все още е свело, е много по-приятно", споделя зрител.

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За артистите сцената извън театъра носи различна енергия и близост с публиката. "Нашата мисия е да донесем енергията на Росини на места като това. Обстановката тук е прекрасна, дори има пазар. Преди да излезем на сцената, посещаваме кафенетата, пазара и всичко останало около нас. Средата тук е различна и въпреки това ние се чувстваме като у дома си. Това е осмото ни представление в Рим", казва Диего Савини, който къщо е оперен изпълнител.

Зрителите споделят, че неформалната обстановка прави изживяването още по-приятно и приобщаващо. "Не мога да го сравня с гледането на опера в театър, защото никога не съм имал възможност да го направя. Във всеки случай, това събитие, позволява на всеки да го преживее", споделя друг зрител.

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Редактор: Никола Тунев