Миналото среща бъдещето в Париж. Пиеса, написана с помощта на изкуствен интелект, но вдъхновена от духа на френския драматург от XVII век Молиер, ще оживее във Версайския дворец.

Произведението "Астрологът или лъжливите поличби" събира учени и артисти. Те започват работа по него още през 2023 година, като използват разработен във Франция изкуствен интелект. Той е обучен с помощта на произведения на драматурга, за да възпроизведе езика и хумора му.

Основната сюжетна линия в пиесата се фокусира върху измамата, любовта и лековерието, които са типични теми за сатиричния стил на френския драматург. Зад сцената кипи сложен процес по подготовката на представлението. Изкуственият интелект създава десетки версии на всяка сцена, които след това се преработват от експерти по литература и лингвисти.

Спектакълът ще бъде представен в Кралската опера на Версайския дворец на 5 май.

Редактор: Никола Тунев