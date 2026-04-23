В Кралската опера в Лондон се подготвя впечатляваща премиера - нови сценични завеси, които съчетават традиционното майсторство и съвременните технологии. Те включват монограмa на крал Чарлз III и ще заменят старите, служили близо 30 години в десетки хиляди спектакли. Новият дизайн ще бъде представен официално на 14 май по време на пролетната гала.

Новият комплект отново е резултат от сътрудничество между Кралското шивашко училище, чийто екип създава декоративните елементи, и специализирана компания за сценично оборудване, която изработва наситеночервените завеси.

"Връзката ни с Кралската опера датира от десетилетия - повече от 30–40 години изработваме завеси и текстили за тях, включително и предишния комплект, създаден преди около 30 години", казва Андреас Фремке, старши проектен мениджър в "Gerriets.

В студио в двореца "Хамптън Корт" майстори изработват на ръка фините златни емблеми. Всеки детайл се изпълнява с изключителна прецизност, така че да изглежда безупречно както отдалеч, така и отблизо. След като бъдат завършени, бродираните елементи се транспортират до шивашка работилница във Волгелсхайм, на френско-германската граница. Там те се пришиват към тежките завеси, изработени от мохеров велур.

"На рамката виждате монограма. Използвана е шевна машина, което прави очертанията изключително отчетливи и прецизни - получава се страхотен ръб. След това се слага върху кадифето и се зашива ръчно по краищата. Работата е трудна - използваме дори клещи, за да прокараме иглата през плата", казва Марк Дайър, старши шивач към Кралското шивашко училище.



"Завесата е изработена от мохеров велур - много специален материал, който рядко се използва за сценични завеси. Конструкцията е от четири слоя, включително три слоя подплата, които защитават тъканта и осигуряват звукоизолация между сцената и публиката", разказва Фремке.



Новият комплект ще замени завесите с вензела на кралица Елизабет II, които в продължение на 27 години са били част от над 10 хиляди представления.



"Разполагахме с оригиналните дизайни от преди 27 години, което ни позволи да ги използваме като основа. Работихме в тясно сътрудничество с дигитални специалисти, за да програмираме сложните форми в съвременните машини. В миналото всичко се правеше на обикновени шевни машини, но днес технологиите значително улесняват процеса. След машинната обработка добавихме ръчни детайли, особено при короната", разказва Ан Бъчър, ръководител на проекта към Кралското шивашко училище.



Новите завеси ще бъдат представени официално на пролетния галаконцерт на 14 май.

