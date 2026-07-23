"Войната се отразява негативно на световната икономика и някои от ефектите са по-коментирани от други. Напоследък притеснително е повишаването на основните лихвени проценти, което оказва влияние върху икономиката на държавите в конфликта. При всички случаи това ще се отрази и у нас", заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS деканът на Факултет "Международна икономика и политика" в УНСС доц. Светла Бонева.

Тя обясни, че към днешна дата основният лихвен процент във Федералния резерв на САЩ е 3,75%. "Това повишаване говори за ръст на глобалната икономическа несигурност и ще има сериозни ефекти върху дълговите пазари, защото тези ръстове се отразяват върху дълга на развитите държави", допълни доц. Бонева.

Войната в Близкия изток и европейските икономически рани

"Възраждането на строежът на АЕЦ „Белене” с Украйна би било чудесно за нашата икономика. Според мен не е възможно, защото са такива обективните условия в момента. Ние сме държава в ЕС и тези реактори бяха проектирани да бъдат доставени от Русия. Украинците имат опит и биха могли да ни дадат експертно мнение", коментира тя.

Доц. Бонева заяви, че Европа и България се милитаризират. "Дори у нас когато започна конфликтът в Украйна, определени компании, които се занимават с оръжия, спечелиха. В дългосрочен план това е вредно за цялата останала част на икономика", изтъкна тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев