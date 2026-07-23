Снимка: Стопкадър, NOVA
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Пред сградата остава камък от концлагера "Маутхаузен" с посланието "Никога повече фашизъм"
Родната къща на Адолф Хитлер в австрийския град Браунау започва нов живот като полицейски участък. Властите се надяват така сградата да спре да привлича неонацисти.
Страната придоби имота принудително през 2017 година, а по-късно реши да го преустрои. На фасадата вече има само надпис "Полиция". Пред сградата остава камък от концлагера "Маутхаузен" с посланието "Никога повече фашизъм".
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Австрийският вътрешен министър заяви, че престъпленията не са започнали на това място, но то носи тежка символика. Решението обаче предизвика и критики. Организация на оцелели от Холокоста смята, че къщата трябва по-ясно да напомня за престъпленията на нацизма.Редактор: Дарина Методиева
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