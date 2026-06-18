Продажбата на сувенири с нацистка символика в Стария Несебър отново привлече международно внимание, след като полското издание „Gazeta Wyborcza“ публикува критичен материал, в който поставя въпроса защо подобни предмети продължават да се предлагат свободно в България.

Статията е написана от полския журналист Анджей Говорски след негова почивка в морския град. По думите му по сергиите и в антикварните магазини могат да бъдат открити чаши с лика на Адолф Хитлер, свастики, значки, запалки, пръстени и други предмети, свързани с нацистка Германия и Третия райх.

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Това не е първият подобен случай. Още преди години израелска медия също сигнализира за продажба на сувенири с нацистка символика в Несебър. Проверка на място показа, че и днес в част от антикварните магазини могат да бъдат открити подобни артикули.

Продавачите обаче твърдят, че предметите не се предлагат с пропагандна цел, а като исторически артефакти и колекционерски експонати.

„На няколко езика сме поставили табели, че изложените предмети са свързани с историята на Германия и Втората световна война. Те не се продават с цел пропаганда на фашистка идеология, а са предназначени за колекционери и любители на историята“, обясни Митко Александров, който е продавач в антикварен магазин.

Сред туристите реакциите са разнопосочни. Полският турист Дариус признава, че е останал изненадан от видяното. „За нас в Полша това е абсурдно. Тези символи са свързани с фашизма и Хитлер. Не очаквах да ги видя изложени по този начин“, коментира той.

Въпреки това търговците твърдят, че интерес към подобни предмети има от посетители от различни държави, включително Полша и Израел.

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След публикацията в полската медия Община Несебър е разпоредила проверка на всички антикварни магазини, предлагащи подобна стока. Според констативните протоколи на общинските служители предметите са представени като исторически и колекционерски експонати.

Случаят обаче поставя и правни въпроси. Според член 108 от Наказателния кодекс проповядването на нацистка и друга антидемократична идеология е престъпление. Именно затова юристи посочват, че при продажбата и публичното излагане на подобни символи трябва внимателно да се преценява дали става въпрос за историческа експозиция или за действия, които могат да бъдат тълкувани като пропаганда.

Докато част от туристите възприемат изложените предмети като част от историята, други ги определят като неподходящи и дори шокиращи. „Втората световна война донесе огромно страдание. Тези символи събуждат болезнени спомени“, сподели възрастен посетител от чужбина.

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Други туристи смятат, че историята трябва да бъде помнена, но се питат дали мястото на подобни предмети е именно върху сергиите по туристическите улици. От Община Несебър не са излезли с официална позиция по казуса и резултатите от проверките.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветина Петкова