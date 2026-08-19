В Китай за първи път успяха да приземят ракета носител за повторна употреба. Ракетата „Zhuque-3“ кацна в пустинята Гоби след кратък полет. С това китайската компания LandSpace се нареди до компаниите на Илон Мъск и Джеф Безос - SpaceX и Blue Origin, които вече успяха да приземят ракети носител.

Повторната употреба прави космическите полети много по-евтини и извеждането на сателити в орбита много по-лесно.

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Ракетата носител кацна на около 390 километра от мястото на изстрелване. Това постижение вероятно ще направи предстоящото излизане на борсата на компанията LandSpace много успешно.

Редактор: Цвета Лазаркова