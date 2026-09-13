Десетки хиляди се събраха в Берлин на демонстрация срещу възхода на крайната десница. Повод беше голямата победа на партията „Алтернатива за Германия“ на изборите в една от федералните провинции. Организаторите заявиха, че целта на митинга е да демонстрира подкрепа за отворено и приобщаващо общество, както и да изрази отхвърляне на десния екстремизъм.

Митингът беше организиран под формата на около 100 отделни малки прояви, които в хода на деня се сляха в обща демонстрация. Протестът е седмица преди следващите местни избори. Те отново са в провинция от бившата Източна Германия и се очаква победа на „Алтернатива за Германия“.

Как „Алтернатива за Германия“ постигна рекорден резултат в Саксония-Анхалт

„Изключително важно е да имаме гражданско общество, което проявява солидарност, и да подкрепяме сдруженията и организациите, които гарантират, че хората се чувстват в безопасност тук, в нашата страна“, заяви жена от протестиращите.



„Дойдох тук, защото изборите в Саксония-Анхалт са повод за сериозно безпокойство. Oсобено предвид историята на семейството ми. Баба ми и дядо ми са били нацисти – и то убедени. Tова беше основна тема на обсъждане в семейството ми. Когато виждам как се развиват събитията и каква е партийната програма на „Алтернатива за Германия“, смятам за важно да покажа, че не одобрявам посоката, в която вървят нещата“, казва мъж от протестиращите.

Редактор: Цвета Лазаркова