От 15 септември до 15 октомври 2026 г. Администрацията на президента приема документите на студентите и учениците за отпускане на стипендия за образование от инициативата „Подкрепи една мечта“.

Право да получат еднократна финансова помощ за образование имат студентите в първи курс, за които са изпълнени следните условия:

- първокурсници, които в 11-и и/или 12-и клас са били настанени в социална услуга или приемно семейство и са завършили средното си образование през 2026 г. с общ успех от дипломата не по-малък от 4.00;

- студенти в първи курс, завършили средното си образование през 2026 г., в специалните училища за ученици със сензорни увреждания, с успех над 4.00;

Стипендия ще получат и учениците в 12-и клас, настанени в социална услуга или приемно семейство, които през учебната 2025/2026 г. са завършили с отличен успех 11-и клас.

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Средствата за еднократната стипендия за студентите в първи курс и учениците в 12-и клас се набират по време на дарителската кампания, която президентската администрация организира ежегодно.

Редактор: Дарина Методиева