Депутатите обсъдиха промени за висшите учебни заведения. Приеха на първо четене ограничаване на увеличението на таксите за студентите, приети в платена форма през учебната 2025-2026 г. и след нея. Целта е още при започване на следването кандидат-висшистите да имат яснота какъв може да бъде максималният размер на таксата им за целия период на обучение. Предвижда се и повече самостоятелност за университетите при определянето на таксите за кандидатстване.

„Първото, което ни предлага правителството, е не разширяване, а стесняване на кръга на студентите, които имат право да получат стипендия от държавния бюджет. Предлагат ни да узаконим, че има първа и втора категория студенти“, коментира от трибуната в НС Павел Попов от ДБ.

МС ограничава поскъпването на таксите за студентите в платена форма

„Има два текста, по които имаме съображения. Единият е свързан с ограничението на даване на стипендии само на студенти, които са записани в редовна форма на обучение с държавна поръчка. Това е форма на дискриминация“, каза Николай Денков от ПП.



„Говори се за дискриминация, но откакто има Закон за висшето образование, стипендиите винаги са били насочени към студентите държавна поръчка“, каза Красимир Вълчев от ГЕРБ.

Редактор: Цвета Лазаркова