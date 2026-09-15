Според Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ последните 30 години политиката по обхват и задържане на учениците в България става и остава неефективна. Делегираните бюджети като начин на финансиране доведоха до споделяне на отговорността за недофинансираното образование от държавата към училищния директор.

Председателят на синдиката Юлиан Петров заяви в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS, че по статистика над 10% от децата остават необхванати. „Ако прибавим и процента на частично обхванатите, това ще звучи доста стресиращо. Защото за някои деца, за някои социални групи, престоят в училище, докосването до образованието и възпитанието е единственият им шанс, защото, ако това го нямат, те ще останат в едни много тъжни статистики“, подчерта Петров.

Българското образование изостава, а над половината ученици са функционално неграмотни, твърди учителят Александър Иванов

Според него това е политика, която трябва да се реши по възможно най-добрия начин, защото в момента е много неуспешна.

„Кой носи и кой трябва да носи отговорност за това децата да са в училище? Мисля, че всички трябва да носят отговорност. Дори общините трябва да са много водещи в този процес. Със социалните служби, с полицията, които трябва да бъдат тези, които откриват, задържат и осигуряват децата в училище. Разбира се, учителят може да бъде с тях, но в крайна сметка един учител няма никаква власт. Излизайки от училище, той не е овластен да влезе в някоя къща, в някое семейство, да дава препоръки. Той може да бъде изгонен, може да бъде и набит“, подчерта Юлиан Петров.

По думите му държавата трябва да създаде ефективен модел, така че всички ученици да бъдат в училище, включително чрез техните родители, защото в крайна сметка те са отговорни за това детето да бъде в училище.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова