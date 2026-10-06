Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са изтеглили бомбардировачите си от британската военновъздушна база „Феърфорд” заради „някои заплахи“.

Те са от типа B-1-но и се смята, че са около 12. По-рано в понеделник говорител на „Даунинг Стрийт“ №10 настоя, че базата е безопасна.

САЩ изтеглиха бомбардировачите си от Великобритания заради предполагаем заговор​



„Имахме подозрение, че може да има заплаха. Защо да ги оставя там? Преместването им струва съвсем малко пари, на сравнително близко разстояние e. Това донякъде ще облекчи положението. Познаваме хората, които отправиха заплахата. Те си навлекоха сериозни проблеми”, заяви Тръмп.

Редактор: Габриела Павлова