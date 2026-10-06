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Огънят е засегнал площ от 250 кв. м
Пожар пламна в 3 къщи в кв. „Факултета” в София. Сигнал за инцидента е получен в 23.00 ч. в понеделник, съобщиха за NOVA от пожарната. На място са изпратени 7 пожарни автомобила и 1 линейка на СДПБЗН. Огънят е засегнал площ от 250 кв. м. Няма пострадали хора.
Овладяха пожара в Ямболско, изпепелени са около 400 декараРедактор: Габриела Павлова
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