Пожар пламна в 3 къщи в кв. „Факултета” в София. Сигнал за инцидента е получен в 23.00 ч. в понеделник, съобщиха за NOVA от пожарната. На място са изпратени 7 пожарни автомобила и 1 линейка на СДПБЗН. Огънят е засегнал площ от 250 кв. м. Няма пострадали хора.

Овладяха пожара в Ямболско, изпепелени са около 400 декара

Редактор: Габриела Павлова