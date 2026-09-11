Съединените щати отбелязват 25 години от едно от най-мрачните събития в съвременната история. На 11 септември 2001 г. терористичните атаки в Ню Йорк и Вашингтон разтърсват целия свободен свят и променят живота на милиони хора.

Възпоменателни церемонии се проведоха в Ню Йорк и Вашингтон. На мястото на разрушените кули на Световния търговски център се събраха четирима президенти на Съединените щати – Бил Клинтън, Джордж Буш-младши, Барак Обама и Джо Байдън. Настоящият президент Доналд Тръмп избра да почете жертвите на церемонията в Пентагона.

СНИМКИ ОТ ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 25-АТА ГОДИШНИНА ОТ АТЕНТАТИТЕ В САЩ ВИЖТЕ ТУК

В Ню Йорк традиционно бяха прочетени имената на близо 3000 души, загинали при атаките. За първи път тази година беше обявена и седма минута мълчание. Първите шест съвпадат с ключовите моменти от трагедията – ударите на самолетите и рухването на кулите. Седмата е в памет на хората, починали в следващите години от заболявания, свързани с токсичния прах и дим от разрушените сгради.

► Историята на Хауърд Лътник

Преди официалната част на церемонията пред камерата на NOVA застана министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник. Преди 25 години той оцелява по чудо.

Лътник не се намира в Световния търговски център в онзи ден, защото води петгодишния си син за първи път на детска градина. При атентатите обаче загиват неговият брат, най-добрият му приятел и повече от 650 служители на компанията му.

„Урокът, който според мен всеки трябва да знае от 11 септември, е нашият начин на живот. Живот, свобода, стремеж към щастие, западните ценности. Това е, което те атакуваха, и това е, което се опитаха да унищожат“, заяви Лътник.

► В Пентагона: „Никога няма да забравим“

Президентът Доналд Тръмп избра да бъде във Вашингтон. Церемонията започна със спускането на националния флаг по западната фасада на Пентагона – точно на мястото, където преди 25 години се разбива един от отвлечените самолети.

„Със събитията от онази сутрин 2977 красиви души бяха изтръгнати от нашия свят. Много други починаха в седмиците и годините след това от понесените травми. Днес подновяваме свещената клетва, която дадохме в името на паметта им преди четвърт век – че никога, никога няма да забравим“, заяви Тръмп.

25 години от деня, който промени света: САЩ се прекланят пред жертвите на атентатите от 11 септември (ОБНОВЯВА СЕ)

► Очевидци на ужаса

Сред свидетелите на трагедията е семейство Калинкови. Те стават очевидци и на един от най-травмиращите моменти от атаките – хората, които скачат от горящите небостъргачи. „Бях достатъчно близо, за да видя, че много от тях са в съзнание. Правеха го съзнателно“, разказа Петър Калинков.

Той си спомня и за токсичния прах, който се разпространява след рухването на първата кула и достига на десетки метри от мястото, където се намира.

„Втората сграда всъщност колабира пред очите ми. Това беше следващият доста шокиращ момент“, спомня си той.

► Как 11 септември промени ежедневието

25 години по-късно последиците от атаките се усещат не само в американската политика и сигурност, но и в ежедневието на хората. Яна Калинкова е преподавател и днес се опитва да обясни на новото поколение как е изглеждал животът преди 11 септември. „Преди, за да отидеш на концерт, просто си показваш билета и влизаш. Сега чакаш големи опашки, минаваш пред метал-детектори, проверяват те. Това го нямаше преди“, каза тя..

„Терористите постигнаха нещо. Част от свободата се загуби“, заяви Петър Калинков.

► Хронологията на терористичните атаки в САЩ

• Ню Йорк

07:59 ч. – Полет 11 на „Америкън Еърлайнс“, „Боинг 767“ с 92 души на борда, излита от международното летище „Логан“ в Бостън към Лос Анджелис.

08:14 ч. – 15 минути по-късно полет 175 на „Юнайтед Еърлайнс“, с 65 души на борда, излита по същия маршрут.

08:46 ч. – 47 минути след излитането си полет 11 се врязва в северната кула на Световния търговски център. Самолетът удря сградата между 93-тия и 99-тия етаж.

09:03 ч. – Само минути по-късно полет 175 на „Юнайтед Еърлайнс“ се врязва в южната кула на Световния търговски център, между 77-мия и 85-тия етаж.

09:59 ч. – Южната кула се срутва – 56 минути след като е ударена от самолета.

10:28 ч. – 29 минути по-късно рухва и северната кула. Това се случва час и 42 минути след удара на полет 11.

• Пентагонът

08:20 ч. – Полет 77 на „Америкън Еърлайнс“, „Боинг 757“ с 64 души на борда, излита от международното летище „Дълес“ във Вашингтон за Лос Анджелис.

09:37 ч. – Час и 17 минути след излитането самолетът се врязва в западната страна на сградата на Пентагона.

• Пенсилвания

08:42 ч. – Полет 93 на „Юнайтед Еърлайнс“, „Боинг 757“ с 44 души на борда, излита от международното летище „Нюарк“ в Ню Джърси към Сан Франциско.

10:03 ч. – Около час и 20 минути след излитането си самолетът се разбива в поле край Шанксвил, Пенсилвания. Преди това пътници и членове на екипажа се опитват да си върнат контрола над машината.

Смята се, че похитителите са планирали да насочат самолета към Капитолия или Белия дом. Опитът на пътниците да предотвратят отвличането обаче осуетява достигането на самолета до набелязаната цел.

За по-малко от два часа четирите отвлечени самолета променят хода на американската история. Загиват близо 3000 души, а атентатите поставят началото на мащабни промени в политиката за сигурност на САЩ и на войната срещу тероризма.