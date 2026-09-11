► 17:13 ч. Тръмп: Времето не е заличило честта на този ден

Президентът на САЩ Доналд Тръмп произнесе реч на възпоменателната церемония при Пентагона. „Измина много време от терористичните атаки. Но то не е заличило честта на онзи ден, в който страната ни се изправи лице в лице с истинското зло“, заяви той.

►17:11 ч. Хегсет свърза 11 септември с войната срещу Иран

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет посвети речта си основно на военния отговор след атентатите и на американските военнослужещи, служили зад граница. Той заяви, че борбата срещу тероризма продължава и днес, като директно я свърза с настоящата американска кампания срещу Иран.

►17:04 ч. Пета минута мълчание – в памет на полет 93

Петият звън на камбаната прозвуча в Ню Йорк, последван от минута мълчание. Тя отбелязва точния момент, в който полет 93 се разбива в поле край Шанксвил, Пенсилвания, след като пътниците се опитват да си върнат контрола над самолета от похитителите.

►17:01 ч. Кондолиза Райс: Зад всяко име стои човешка история

Бившият държавен секретар на САЩ Кондолиза Райс си спомни за хаоса в Белия дом в първите минути на атаките. „Зад всяко име, което произнасяме, стои история, живот, който е имал значение, и неизживяно бъдеще“, заяви тя.

► 16:59 ч. Четвърти звън – в памет на рухването на Южната кула

Четвъртият звън прозвуча на мемориала в Ню Йорк, последван от минута мълчание. Тя отбелязва точния момент, в който Южната кула на Световния търговски център се срива в 09:59 ч. местно време.

16:46 ч. | Американското знаме отново се развя над Пентагона

На разсъмване американското знаме беше разпънато върху фасадата на Пентагона на мястото, където преди 25 години се вряза полет 77. При атаката загинаха 125 души в сградата и всички 59 души на борда на самолета.

16:43 ч. | Всички живи бивши президенти са на церемонията в Ню Йорк

Бил Клинтън, Джордж У. Буш, Барак Обама и Джо Байдън присъстват на възпоменанието в Ню Йорк. Доналд Тръмп е на отделната церемония при Пентагона, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс е в Манхатън.

► 16:46 ч. Американското знаме се развя над Пентагона

►16:37 ч. Трети звън и минута мълчание

Третият звън прозвуча на мемориала в Ню Йорк, последван от минута мълчание. Тя отбелязва точния момент, в който полет 77 се врязва в Пентагона в 09:37 ч. на 11 септември 2001 г.

► 16:23 ч. В Пентагона започна прочитането на имената

По време на церемонията президентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп слушат прочитането на имената на загиналите. Имената са произнасяни от военнослужещ, докато звъни камбана.

Сред присъстващите са министърът на отбраната Пийт Хегсет, бившият държавен секретар Кондолиза Райс, главният прокурор Тод Бланш и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн.

Снимка: Getty images

►16:17 ч. Йо-Йо Ма свири в памет на жертвите

Докато продължава прочитането на имената в Ню Йорк, световноизвестният виолончелист Йо-Йо Ма изпълнява музикално произведение на церемонията.

► 16:14 ч. |Пожарни катери почетоха жертвите

Флотилия от пожарни катери премина по река Хъдсън в Ню Йорк в знак на почит към загиналите. Част от плавателните съдове направиха воден салют, като изпръскаха вода в цветовете на американското знаме – червено, бяло и синьо. Сирените на катерите отекнаха по крайбрежието, докато близо до тях близки на жертвите четяха имената на загиналите.