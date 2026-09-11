Годишнината е отбелязана с възпоменателни церемонии в Ню Йорк, Вашингтон и Пенсилвания

25 години след атентатите от 11 септември 2001 г. Съединените щати и светът отново почитат паметта на близо 3000 души, загинали при най-тежката терористична атака на американска територия.

Годишнината е отбелязана с възпоменателни церемонии в Ню Йорк, Вашингтон и Пенсилвания, а редица световни лидери отправиха послания в памет на жертвите и подчертаха необходимостта от борба с тероризма.

25 години от деня, който промени света: САЩ се прекланят пред жертвите на атентатите от 11 септември (ОБНОВЯВА СЕ)

В Съединените щати централните церемонии се провеждат на местата, свързани с трагедията - при Мемориала и музея на 11 септември в Ню Йорк, Пентагона и край Шанксвил, Пенсилвания. На възпоменанията са прочетени имената на жертвите, проведени са минути мълчание и са отдадени почести на загиналите пожарникари, полицаи, военнослужещи и цивилни.

Американският президент Доналд Тръмп участва във възпоменателната церемония в Пентагона. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс присъства на церемонията в Ню Йорк, където са се събрали и четиримата живи бивши президенти на Съединените щати. Годишнината е отбелязана и с официална прокламация, с която 11 септември е обявен за Patriot Day.

СНИМКИ ОТ ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 25-АТА ГОДИШНИНА ОТ АТЕНТАТИТЕ В САЩ ВИЖТЕ ТУК

В публикация в Х Министерството на външните работи на България изрази солидарност с американския народ и заяви: „25 години по-късно ние никога няма да забравим“.

Днес си спомняме за невинните жертви на ужасяващите терористични атаки от 11 септември в Ню Йорк, отдаваме почит на смелостта на служителите на спешните служби и на всички, чийто живот завинаги е бил променен от трагедията. България изразява солидарност с американския народ и остава непоколебима в подкрепата си към САЩ в борбата срещу тероризма във всичките му форми и проявления, както и в защитата на мира и демокрацията по света“, се посочва в позицията на ведомството.

"Днес си спомняме. Спомняме си, че преди 25 години светът застина", написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

"Спомняме си за близо 3000 души, които онази сутрин излязоха от домовете си и никога не се върнаха. На мястото, където някога се издигаха кулите близнаци, днес към небето над Ню Йорк се издигат два стълба от светлина. Те ни напомнят, че светлината триумфира дори в най-мрачните дни", коментира още тя. 

По думите на френския президент Еманюел Макрон "11 септември 2001 г. остава завинаги запечатан в паметта на света".

"Ние не забравяме човешките животи, прекъснати толкова трагично, нито смелостта на онези, които рискуваха всичко, за да окажат помощ. Към жертвите, техните семейства и американския народ отправям почитта и братската солидарност на Франция", написа още той.

Премиертът на Италия Джорджа Мелони заяви, че "преди 25 години тероризмът не атакува само сърцето на Съединените щати, а целия свободен свят".

"Свободен свят, който успя да се обедини и да остане твърд в осъзнаването на това, което представлява. Днешната годишнина ни напомня, че демокрацията и сигурността не са даденост. Те са стълбове на нашата цивилизация, които имаме задължението да съхраняваме заедно. Италия е била и ще продължи да бъде редом до своите съюзници в борбата срещу тероризма, следвайки традицията да защитава ценностите, които обединяват нашите нации. Днес, както и тогава, мислите ни са насочени към жертвите на атентатите от 11 септември 2001 г. и техните семейства. Ние не забравяме", допълва тя.

Посолството на Русия в САЩ сподели, че "докато американците скърбят за хилядите невинни жертви на атентатите от 11 септември преди 25 години, Русия споделя болката и скръбта на американския народ, тъй като самата тя е преживяла жестоки атаки на международния тероризъм - обща заплаха, която може да бъде преодоляна единствено чрез съвместни усилия".

"Изключително символично е, че непосредствено след атентатите от 11 септември именно президентът Владимир Путин пръв се обади на тогавашния президент Джордж У. Буш, за да изрази съчувствие и да предложи помощ. По онова време нашите страни успешно си сътрудничеха в борбата срещу злото на тероризма, макар че последвалото развитие, включително разширяването на НАТО, помрачи този положителен потенциал. Сега е крайно време Русия и САЩ да работят заедно в новата геополитическа среда, без да позволяват на глобалистките елити да предизвикат нов кръг на руско-американска конфронтация", се казва още в позицията.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху сравни атаките от 11 септември с тези, извършени от "Хамас" на 7 октомври 2023 г.

Бившият вицепрезидент на САЩ Камала Харис сподели: "Изминаха 25 години от 11 септември 2001 г. Оттогава израсна цяло поколение, но отговорността ни да помним не се е променила".

Всички президенти на САЩ, с изключение на Тръмп, ще отбележат 25-ата годишнина от 11 септември в Ню Йорк

На 11 септември от 16:10 ч. зрителите на NOVA NEWS ще могат да проследят специалното студио „ИСТОРИЯТА: 25 години след 11/09“ с водещ Любо Огнянов. Веднага след това, от 17:00 ч., ще бъде излъченa премиерата на документалния филм „11 септември: Денят, който промени света“.

ВСИЧКО ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 25-АТА ГОДИШНИНА ОТ АТЕНТАТИТЕ В САЩ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Георги Иванов

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