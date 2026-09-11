25 години след атентатите от 11 септември 2001 г. Съединените щати и светът отново почитат паметта на близо 3000 души, загинали при най-тежката терористична атака на американска територия.

Годишнината е отбелязана с възпоменателни церемонии в Ню Йорк, Вашингтон и Пенсилвания, а редица световни лидери отправиха послания в памет на жертвите и подчертаха необходимостта от борба с тероризма.

25 години от деня, който промени света: САЩ се прекланят пред жертвите на атентатите от 11 септември (ОБНОВЯВА СЕ)

В Съединените щати централните церемонии се провеждат на местата, свързани с трагедията - при Мемориала и музея на 11 септември в Ню Йорк, Пентагона и край Шанксвил, Пенсилвания. На възпоменанията са прочетени имената на жертвите, проведени са минути мълчание и са отдадени почести на загиналите пожарникари, полицаи, военнослужещи и цивилни.

Американският президент Доналд Тръмп участва във възпоменателната церемония в Пентагона. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс присъства на церемонията в Ню Йорк, където са се събрали и четиримата живи бивши президенти на Съединените щати. Годишнината е отбелязана и с официална прокламация, с която 11 септември е обявен за Patriot Day.

СНИМКИ ОТ ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 25-АТА ГОДИШНИНА ОТ АТЕНТАТИТЕ В САЩ ВИЖТЕ ТУК

В публикация в Х Министерството на външните работи на България изрази солидарност с американския народ и заяви: „25 години по-късно ние никога няма да забравим“.

25 years later, we #NeverForget

Today we remember the innocent victims of the horrific 9/11 terrorist attacks in NYC, honor first responders’ courage, and all those forever affected. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) September 11, 2026

„Днес си спомняме за невинните жертви на ужасяващите терористични атаки от 11 септември в Ню Йорк, отдаваме почит на смелостта на служителите на спешните служби и на всички, чийто живот завинаги е бил променен от трагедията. България изразява солидарност с американския народ и остава непоколебима в подкрепата си към САЩ в борбата срещу тероризма във всичките му форми и проявления, както и в защитата на мира и демокрацията по света“, се посочва в позицията на ведомството.

"Днес си спомняме. Спомняме си, че преди 25 години светът застина", написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Today, we remember.



We remember that 25 years ago, the world stood still.



We remember the 3,000 people who left home that morning and never returned.



Where the Twin Towers once stood, two columns of light now rise into the New York sky.



They remind us that light triumphs… pic.twitter.com/YcYi52NgiU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 11, 2026

"Спомняме си за близо 3000 души, които онази сутрин излязоха от домовете си и никога не се върнаха. На мястото, където някога се издигаха кулите близнаци, днес към небето над Ню Йорк се издигат два стълба от светлина. Те ни напомнят, че светлината триумфира дори в най-мрачните дни", коментира още тя.

По думите на френския президент Еманюел Макрон "11 септември 2001 г. остава завинаги запечатан в паметта на света".

Vingt-cinq ans.



Le 11 septembre 2001 demeure gravé dans la mémoire du monde.



Nous n’oublions ni les vies fauchées, ni le courage de ceux qui ont tout risqué pour porter secours.



Aux victimes, aux familles, au peuple américain, j’exprime l’hommage de la France et sa fraternité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 11, 2026

"Ние не забравяме човешките животи, прекъснати толкова трагично, нито смелостта на онези, които рискуваха всичко, за да окажат помощ. Към жертвите, техните семейства и американския народ отправям почитта и братската солидарност на Франция", написа още той.

Премиертът на Италия Джорджа Мелони заяви, че "преди 25 години тероризмът не атакува само сърцето на Съединените щати, а целия свободен свят".

11 settembre. 25 anni fa il terrorismo non attaccò soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero.

Un mondo libero che seppe unirsi e restare saldo nella consapevolezza di ciò che rappresenta.



L’anniversario di oggi ci ricorda che la democrazia e la sicurezza non… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 11, 2026

"Свободен свят, който успя да се обедини и да остане твърд в осъзнаването на това, което представлява. Днешната годишнина ни напомня, че демокрацията и сигурността не са даденост. Те са стълбове на нашата цивилизация, които имаме задължението да съхраняваме заедно. Италия е била и ще продължи да бъде редом до своите съюзници в борбата срещу тероризма, следвайки традицията да защитава ценностите, които обединяват нашите нации. Днес, както и тогава, мислите ни са насочени към жертвите на атентатите от 11 септември 2001 г. и техните семейства. Ние не забравяме", допълва тя.

Посолството на Русия в САЩ сподели, че "докато американците скърбят за хилядите невинни жертви на атентатите от 11 септември преди 25 години, Русия споделя болката и скръбта на американския народ, тъй като самата тя е преживяла жестоки атаки на международния тероризъм - обща заплаха, която може да бъде преодоляна единствено чрез съвместни усилия".

🇷🇺🇺🇸 As Americans mourn for thousands of innocent victims of 9/11 that happened 25 years ago, Russia shares the grief and sorrow of this nation, having herself experienced hideous attacks by international terrorism which is a common threat that can only be eradicated through… pic.twitter.com/JWI4Ehhl3W — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) September 11, 2026

"Изключително символично е, че непосредствено след атентатите от 11 септември именно президентът Владимир Путин пръв се обади на тогавашния президент Джордж У. Буш, за да изрази съчувствие и да предложи помощ. По онова време нашите страни успешно си сътрудничеха в борбата срещу злото на тероризма, макар че последвалото развитие, включително разширяването на НАТО, помрачи този положителен потенциал. Сега е крайно време Русия и САЩ да работят заедно в новата геополитическа среда, без да позволяват на глобалистките елити да предизвикат нов кръг на руско-американска конфронтация", се казва още в позицията.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху сравни атаките от 11 септември с тези, извършени от "Хамас" на 7 октомври 2023 г.

25 years after 9/11: We remember. We stand together. We will defeat terror. 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/L2us1AgkiP — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 11, 2026

Бившият вицепрезидент на САЩ Камала Харис сподели: "Изминаха 25 години от 11 септември 2001 г. Оттогава израсна цяло поколение, но отговорността ни да помним не се е променила".

25 years have passed since September 11, 2001. A generation has grown up in the years since, but our responsibility to remember has not changed.



We remember the people who went to work that morning and never came home, and we remember the families who have carried their memories… pic.twitter.com/mINuTlwQk2 — Kamala Harris (@KamalaHarris) September 11, 2026

Всички президенти на САЩ, с изключение на Тръмп, ще отбележат 25-ата годишнина от 11 септември в Ню Йорк

На 11 септември от 16:10 ч. зрителите на NOVA NEWS ще могат да проследят специалното студио „ИСТОРИЯТА: 25 години след 11/09“ с водещ Любо Огнянов. Веднага след това, от 17:00 ч., ще бъде излъченa премиерата на документалния филм „11 септември: Денят, който промени света“.

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Редактор: Георги Иванов