Саудитска Арабия спря ключов петролопровод, след като той беше атакуван от дронове. Откакто Ормузкия пролив беше затворен, 1200-километровата тръба помагаше на страната да изнася петрол. В четвъртък обаче, дронове, изстреляни от Ирак, удариха две от помпените станции.

Ирак съобщи, че регионален военен командир е бил уволнен, след като е станало ясно, че дроновете са изстреляни от територията, за която отговаря. Предполага се, че операцията е на милиции, подкрепящи Иран във войната със Съединените щати. Атаката стана на фона на значително настъпление на хутите в Йемен. Те овладяха 130 километра от крайбрежието на Червено море. Хутите са съюзници на Иран и по този начин Техеран може да заплашва още един ключов морски път - пролива между Арабския полуостров и Африка.

Иран свиква среща със страните от Залива в Оман заради Ормузкия проток

„Йеменските въоръжени сили потвърждават, че корабоплаването е безопасно за всички компании, с изключение на саудитските плавателни съдове. За тях важи обявената по-рано забрана. Ще продължим да прилагаме принципа „блокада срещу блокада“, да нанасяме удари по силите на саудитския враг и да отговаряме на ескалацията с ескалация, докато агресията не спре и блокадата над нашия скъп народ не бъде вдигната“, заяви говорителят на хутите Яхия Саре.

„Дълбоко сме обезпокоени от завземането на ключов обект за съвместни хуманитарни дейности в Мока от страна на хутите. В комплекса са настанени служители на агенции на ООН, които работят за оказване на хуманитарна помощ на уязвими общности в района“, каза говорителят на генералния секретар на ООН Фархан Хак.

Турският външен министър Хакан Фидан и саудитският му колега Фейсал бин Фархан Ал Сауд са обсъдили последните събития в региона в телефонен разговор снощи, съобщиха турски дипломатически източници, цитирани от Анадолската агенция.

Петролопроводът „Изток-Запад“ пренася суров петрол от богатия на петрол източен район на Саудитска Арабия до пристанището Янбу на Червено море, което позволява износът да заобикаля Ормузкия проток.

Значението на петролопровода нарасна след началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, тъй като Рияд го използва, за да пренасочва към Червено море петрол, който иначе би преминал с танкери през Ормузкия проток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „Иран вероятно е отговорен за въздушния удар по саудитския тръбопровод“, който предизвика затварянето му. Тръмп разговаря в Дъблин с колегата си от Ирландия Катрин Конъли по време на посещение, съсредоточено около голям голф турнир на игрище, което той притежава на атлантическото крайбрежие на страната, предаде Асошиейтед прес. Държавният глава на САЩ се срещна и с премиера Михол Мартин.

Тръмп заяви в Дъблин, че всичко „ще се нареди“, когато го попитаха дали може да помогне за трафика през Ормузкия проток във връзка с новите опасения относно атаките срещу Саудитска Арабия.

Редактор: Цвета Лазаркова