Иран ще проведе в понеделник в Оман среща със страните от Персисйкия залив, на която ще бъдат обсъдени сигурността и търговското корабоплаване през стратегическия Ормузки проток. Това съобщи иранското външно министерство, цитирано от световните агенции.

Според Техеран целта на срещата е да се постигне по-добро разбирателство между държавите от региона и да се укрепи общата регионална сигурност.

Кризата в Близкия изток се разраства след активизиране на хутите в Йемен

В разговорите ще участват Ирак и други страни, които имат излаз на Залива, посочиха от иранското външно министерство.

Особено внимание ще бъде отделено на осигуряването на безопасни морски търговски маршрути през Ормузкия проток. Това заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи.

Срещата се провежда на фона на напрежението около Ормузкия проток, който Иран е блокирал в отговор на войната, започната от САЩ и Израел, според позицията на Техеран.

Ормузкият проток е един от ключовите морски маршрути за международната търговия и сигурността на корабоплаването през него има значение както за държавите от региона, така и за световните пазари.

Редактор: Георги Иванов