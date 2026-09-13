Над 2000 студенти от 96 специалности могат да запишат безплатно висше образование, ако сключат договори с работодатели. Това е част от проект на министерството на образованието. Кой и как може да се включи в програмата „От висше образование към заетост“?

Адриана Ангелова е студент, специалност „Финансиране“. Тя разбира за проекта от университета си и започва стаж в „Български пощи“ през ноември миналата година. От края на март вече официално е и част от екипа на дружеството. „Все пак знаем, че в голяма част от висшите училища таксите не са малки и е хубаво, дори хората, които нямат финансова възможност да се развиват“, каза тя. „Тази програма дава възможност на студентите да научат за много нови работни места, за които до сега не са чували“, допълни Ангелова.

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За тази година в платформата за регистрации „Български пощи“ публикуват 9 обяви. Търсят са експерти по маркетинг, юристи, „Човешки ресурси“, експерти по качеството и отговорници по оперативната дейност.

Сабина Лазарова, ръководител на отдел „Бизнес развитие и проекти“ в дирекция „Бизнес развитие, проекти, международна дейност“ към „Български пощи“ разказа, че студентът, който кандидатства по определена обява трябва да приложи автобиография. „От там се вижда самата информация, менторът се среща със студента, чуват се, правят организация по програмата“, допълни тя. „Основната възможност, която предлагаме е студентът да получи знания в реална работна среда, което всъщност е и основната цел на самия проект“, каза още Лазарова.

Тази година в списъкът на МОН фигурират над 140 работодатели, които предлагат над 2000 работни места за студенти, включили се в проекта.

Проф. Зеня Терзиева, зам.- министър на образованието и науката с ресор „Висше образование“ заяви, че са определили списък с 96 специалности, по които може да се обучават студенти, ползващи се от този механизъм, като техният ангажимент е след завършване на следването си да работят 5 години при този работодател.

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В проекта се включва и Националната кардиологична болница. Обявени са места за мед. сестри, рентгенови лаборанти, лекарски асистенти, медицински лаборант и рехабилитатори.

„Ние предоставяме целия спектър от медицински и здравни грижи по отношение на пациенти със сърдечно-съдови заболявания в една среда с отлични професионалисти, с модерна апаратура“, каза изпълнителният директор на болницата д-р Красимир Джинсов.

За кандидатстване в болницата са необходими автобиография, мотивационно писмо, а след това комисия провежда интервютата. При успешно приключване на стажа от лечебното заведение се издава удостоверение за стажа, а след успешно взети държавни изпити болницата осигурява работни места на завършилите за срок от 5 години.

Стажант-репортер Ивалина Георгиева

Редактор: Цвета Лазаркова