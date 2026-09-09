През предстоящата академична година студентите в 102 специалности ще учат безплатно, ако сключат договор с работодател от одобрен от Министерския съвет списък.

Целта на финансовата подкрепа, която ще се прилага в държавните университети, е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката. Мярката ще стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри, предимно от областите „Технически науки“ и „Здравеопазване и спорт“.

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Фирмите ще имат възможност да сключат 2043 договора с бъдещи висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място след успешно завършване. От своя страна държавата ще покрива разходите за следването на тези студенти.

Работодателите в списъка, одобрен от МС, са предложени от шестима министри - на здравеопазването, на енергетиката, на земеделието и храните, на транспорта и съобщенията, на регионалното развитие и благоустройството и на икономиката, инвестициите и индустрията.

Редактор: Цвета Лазаркова