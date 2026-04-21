Форум за висшето образование събира на една маса днес представители на академичната общност, студентските представителства и бизнеса.

В хода на дискусията, с участието на служебния министър на образованието Сергей Игнатов, ще се обсъдят ключови дисбаланси в системата на висшето образование.

Проверки на МОН установиха: Присъствието на лекции в университетите е под 50%

От студентските представителства ще излязат с анализ за недостига на средства за стипендии, общежития и столове. От Асоциацията на индустриалния капитал ще акцентират върху дългосрочното планиране на инвестиции в образованието като национален приоритет. От КТ „Подкрепа" заявяват готовност за засилено партньорство за по-добър модел на управление.

