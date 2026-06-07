Боян Цветков и Виктор Тодоров ще представят България на престижния международен форум за автомобили с водородно задвижване, който ще се проведе в Швейцария в края на юни. Зад успеха на младите таланти стои и човекът, който ги е вдъхновил да поемат по този път – Ивайло Бонев, управител на „Технократи“.

Двамата ученици и техният ментор гостуваха в предаването „На фокус“, където разказаха повече за подготовката си и предстоящото предизвикателство. Виктор Тодоров е пилотът на отбора, а Боян Цветков изпълнява ролята на механик и отговаря за питстоповете по време на състезанието.

„Аз съм механик. По време на състезанието се грижа за смяната на батериите и водородните контейнери, когато се налага“, обясни Боян.

Часът на Боян Цветков

Състезанията са изпитание не толкова за скорост, колкото за издръжливост. Надпреварите продължават по четири часа, а победител е отборът, който измине най-много обиколки с предварително зададено количество енергия.

„На квалификацията направихме 889 обиколки и завършихме с около 30 обиколки преднина пред втория отбор“, разказа Виктор Тодоров.

Автомобилът, с който ще участват в Швейцария, развива скорост до 100–110 км/ч, макар че условията на пистата рядко позволяват достигането на максималната скорост. В студиото момчетата показаха умален модел на състезателната машина, който служи като демонстрационен прототип.

Ивайло Бонев, който е управител на „Технократи“, припомни, че инициативата се развива в България вече шеста поредна година чрез състезанието Horizon Grand Prix. „Основната ни цел е да популяризираме възобновяемите енергийни източници, технологията на горивната клетка и водорода сред младите хора“, посочи той.

Тази година България ще бъде представена от два отбора. Освен Боян Цветков и Виктор Тодоров, на световните финали заминава и отборът на 18. СУ „Уилям Гладстон“, който спечели категорията „Хибрид“.

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Световното първенство ще се проведе в периода от 28 юни до 4 юли и се очаква да събере участници от близо 40 държави. Страната ни вече има сериозни успехи в тази дисциплина. Миналата година български отбори спечелиха световна титла и вицешампионско отличие.

„Отиваме с очаквания отново да се класираме на призовите места. Българските ученици вече доказаха, че могат да бъдат сред най-добрите в света“, заяви Бонев.

Според него успехът не се дължи само на техническите умения, а и на добре изградена система за предаване на знания между поколенията участници.

„По-големите ученици обучават по-малките, така че натрупаният опит да не се губи. Именно това позволява традицията да продължава и отборите да се развиват всяка година“, обясни той.

Според Ивайло Бонев истинската цел на STEM обучението не е просто изграждането на модерни класни стаи, а промяната в начина на учене.

„Учениците трябва да работят по реални проекти, да виждат връзката между различните предмети и да развиват умения за работа в екип. В един такъв отбор има пилоти, механици, дизайнери, хора, които се занимават с набиране на средства и партньорства. Всеки има своята важна роля“, подчерта той.

За Боян Цветков участието в шампионата е не само възможност за международна изява, но и ценен практически опит. Макар интересът му към авиацията и журналистиката да остава, работата по водородните автомобили вече се е превърнала в негово сериозно увлечение.

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Редактор: Цветина Петкова