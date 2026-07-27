Очаква се тази седмица да пристигнат американските самолети цистерни в България. Още в петък военният министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да кацнат у нас до края на месеца.

По думите му броят на самолетите ще е до 8, а броят на военнослужещите от Съединените американски щати – около 250. Летателните апарати ще останат в страната ни до 1 октомври.

„Летящи бензиностанции“: Как изглеждат самолетите, които ще пристигнат на авиобаза „Безмер” и какви функции имат (ВИДЕО+СНИМКИ)

Темата предизвика напрежение и полярни мнения, а жители на Безмер излязоха на протест с настояване самолетите да не бъдат разполагани в авиобазата.

На този фон военният министър се срещна с кметове на населените места около военното летище и ги успокои, че опасност няма.

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Редактор: Никола Тунев