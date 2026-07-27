Сред ранените е 2-годишно дете

Най-малко двама души загинаха, а други пет, сред които и 2-годишно дете, бяха ранени в неделя при стрелба по време на кулинарен фестивал в центъра на Сиатъл, съобщиха местни медии, предава „Ройтерс”.

Полицията съобщи, че в неделя вечерта в центъра на американския град са били простреляни няколко души.

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„Моля, избягвайте района“, съобщи полицията в Сиатъл в социалната мрежа X, като се позова на „Сиатъл Сентър“, където се провеждаше кулинарният фестивал „Bite of Seattle“. „Полицията разследва стрелба. Има няколко жертви на стрелбата. Изстрели са произведени в „Сиатъл Сентър“.“

Свидетели казаха, че са чули няколко изстрела около 18:00 ч. местно време, съобщи вестник „Сиатъл Таймс“

Няма информация за това кой е предполагаемият извършител.

Редактор: Ивета Костадинова
Източник: „Ройтерс”

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