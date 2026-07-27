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Сред ранените е 2-годишно дете
Най-малко двама души загинаха, а други пет, сред които и 2-годишно дете, бяха ранени в неделя при стрелба по време на кулинарен фестивал в центъра на Сиатъл, съобщиха местни медии, предава „Ройтерс”.
Полицията съобщи, че в неделя вечерта в центъра на американския град са били простреляни няколко души.
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Two people were killed and multiple people, including a child, were injured in a shooting Sunday evening at a Seattle food festival, a block from the city’s iconic Space Needle, fire officials said. https://t.co/pvguecB8qq pic.twitter.com/ILFlWvYT0k— CNN (@CNN) July 27, 2026
„Моля, избягвайте района“, съобщи полицията в Сиатъл в социалната мрежа X, като се позова на „Сиатъл Сентър“, където се провеждаше кулинарният фестивал „Bite of Seattle“. „Полицията разследва стрелба. Има няколко жертви на стрелбата. Изстрели са произведени в „Сиатъл Сентър“.“
Свидетели казаха, че са чули няколко изстрела около 18:00 ч. местно време, съобщи вестник „Сиатъл Таймс“
Няма информация за това кой е предполагаемият извършител.Редактор: Ивета Костадинова
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