Двама плувци в морето в Италия бяха ухапани от риби при два отделни инцидента, станали в рамките на три дни в района на Чиленто, между Пиопи и Палинуро. Мъжете получили рани в областта на прасеца със значителна кръвозагуба, което наложило да им бъде оказана медицинска помощ на място.

Последният случай е регистриран в Палинуро, в района Салине, където 76-годишен мъж е получил рана на прасеца. Няколко дни по-рано в Пиопи 55-годишен швейцарски турист е бил спасен след подобно нараняване. В Палинуро пострадалият успял сам да достигне брега, където спасителите на плажа му оказали първа помощ до пристигането на медицински екип. След това той бил транспортиран до спешен медицински център за необходимото лечение.

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Все още не е установено каква риба е причинила тежките ухапвания. Сред разглежданите хипотези може да става дума за тропически видове, които все по-често се срещат и в Средиземно море.

Редактор: Дарина Методиева